ЦИК зарегистрировала федеральный список "Новых людей" на выборы в Госдуму

Центральная избирательная комиссия на заседании 20 июля зарегистрировала федеральный список "Новых людей" для участия в выборах депутатов Государственной думы. В него вошли 297 человек, одного кандидата исключили по просьбе представителей партии.

— Предлагается зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва, выдвинутых политической партией "Новые люди" в количестве 297 человек. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверение установленного образца, — сказала член ЦИК Василина Кулиева.

Решение члены ЦИК поддержали единогласно. После этого с трибуны выступил вице-спикер Госдумы, первый замглавы фракции "Новые люди" Владислав Даванков. Он поблагодарил сотрудников Центризбиркома за принятое решение о регистрации списка и обратился к присутствующим в зале соратникам. На заседании присутствовали его коллеги по фракции Ксения Горячева и Сардана Авксентьева.

— Для нас это такая важная веха — подготовка и правильная сдача документов и получение удостоверений. Пять лет назад мы первый раз шли в Государственную думу. Было много ошибок, надо это признать. Сейчас мы готовились к этому достаточно долго. Я рад видеть всех в этом зале, кого зарегистрировали. [...] Спасибо вам большое еще раз за регистрацию, — сказал Даванков.

"Новые люди" представили документы для заверения списков кандидатов в ЦИК 7 июля. Спустя три дня члены комиссии заверили федеральный список кандидатов партии, а также список кандидатов по одномандатным округам.

В начале июля "Новые люди" утвердили кандидатов на выборы в нижнюю палату парламента. Общефедеральную часть списка возглавили лидер партии Алексей Нечаев, Даванков и Авксентьева. От Петербурга "Новые люди" выдвинули депутата Законодательного собрания Дмитрия Панова. Он также станет баллотироваться по одномандатному округу № 214. По округам выдвинули депутата Госдумы Оксану Дмитриеву (№ 217) и главу МО "Северный" Юрия Куликова (№ 216).

Первыми этап регистрации списка для выдвижения в Госдуму прошли КПРФ. Накануне ЦИК заверил список партии "Зеленые". К настоящему моменту Центризбирком также успел заверить списки "Единой России", ЛДПР, "Коммунистов России", "Новых людей", "Родины", "Справедливой России" и "Яблока".

Выборы в Госдуму назначены на 20 сентября 2026 года. Голосование продлится с 18 по 20 сентября. Одновременно в Петербурге состоятся выборы депутатов Заксобрания и МО "Автово". В трех муниципалитетах состоятся дополнительные выборы.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру