Надеждин* отказался от сдачи подписей для выдвижения в Госдуму

Политик Борис Надеждин* объявил вечером 19 июля, что не будет сдавать в избирком подписи в поддержку его выдвижения на выборы в Государственную думу. Он заявил, что на текущий момент лишен возможности легально заниматься политикой, и выразил надежду на изменение ситуации в дальнейшем.

В социальных сетях Надеждин* написал, что не готов подвергать риску единомышленников, в том числе свою семью, членов избирательного штаба и сборщиков подписей. Собранные на избирательный счет средства планируется потратить на оплату труда последних.

На прошлой неделе Министерство юстиции внесло Надеждина* в список иностранных агентов. Позже Долгопрудненский суд Московской области оштрафовал политика на одну тысячу рублей по статье о демонстрировании экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ) из-за публикации в 2023 году ссылки на видеоролик с изображением оппозиционера Алексея Навального**. По закону, иноагенты не имеют права баллотироваться на выборах. Лица, привлеченные по статье 20.3 КоАП, лишаются возможности участвовать в выборах в течение года.

Надеждин* планировал участвовать в выборах по Мытищинскому избирательному округу № 123 в качестве самовыдвиженца. О старте кампании он объявил в конце апреля.

Ранее Надеждин* пытался баллотироваться на выборах президента в 2024 году. Он организовал тогда масштабную кампанию по сбору подписей в поддержку выдвижения, однако Центризбирком отказал ему в регистрации кандидатом из-за большого количества брака в представленных документах.

Накануне Центризбирком заверил списки "Зеленых" на выборы в Госдуму. До этого были заверены списки "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Коммунистов России", "Новых людей", Партии пенсионеров, "Родины", "Справедливой Россией" и "Яблока". Кроме того, к настоящему времени по одномандатным округам от Петербурга зарегистрированы Александр Амелин, Виталий Милонов, Всеволод Беликов, Ирина Иванова, Андрей Малков и ряд других выдвиженцев.

Ранее в Петербурге по 10 суток ареста получили градозащитник Олег Мухин, руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Ленинградской области Иван Апостолевский и лидер "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослав Костров. Последние двое намеревались участвовать в предстоящих в сентябре выборах. Апостолевский был выдвинут в областной парламент от Компартии, Костров — в ЗакС Петербурга от "Справедливой России". В воскресенье Мухин и Апостолевский вышли из изолятора по завершении назначенного срока. Костров пока остается в ИВС.

*Минюст внес политика Бориса Надеждина в реестр иноагентов

**Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.