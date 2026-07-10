Политика Бориса Надеждина* признали иноагентом

Министерство юстиции 10 июля включило в реестр иностранных агентов бывшего депутата Государственной думы, экс-кандидата в президенты Бориса Надеждина*, журналистку Екатерину Воропай**, предпринимателя Тимофея Рогожина*** и объединение "Штаб кандидатов"****. Все, кроме Надеждина*, сейчас проживают за границей.

По версии Минюста, Надеждин*, Воропай** и Рогожин*** создавали и распространяли материалы иностранных агентов и нежелательных организаций, запрещенных на территории России. Представители ведомства утверждают, что они также вместе со "Штабом кандидатов"**** публиковали недостоверную информацию о решениях российских органов власти и проводимой ими политике.

Надеждину* ведомство вменило распространение недостоверной информации об избирательной системе и призывы к участию в несогласованных акциях. В отношении Воропай** и Рогожина*** Минюст также указал на высказывания против специальной военной операции. По версии представителей ведомства, Воропай** и "Штаб кандидатов"**** взаимодействуют с иностранными агентами.

Экс-кандидат в президенты Надеждин* решил участвовать в сентябрьских выборах в Госдуму в качестве самовыдвиженца. Он выдвинул свою кандидатуру по Мытищинскому одномандатному округу Подмосковья. Согласно российскому законодательству, иноагенты не имеют право баллотироваться на выборах любого уровня.

Надеждин* родился в 1963 году. В 1999 году был избран депутатом Госдумы. В 2019–2024 годах вновь входил в совет депутатов Долгопрудного Московской области. В 2024 году он выдвигался кандидатом в президенты от партии "Гражданская инициатива", однако Центризбирком отказал ему в регистрации из-за большого количества недействительных подписей. Политик пытался оспорить решение ЦИК в Верховном суде, но суд отказал в удовлетворении его требований. В апреле 2025 года Арбитражный суд Московской области признал Надеждина* банкротом.

* Минюст внес политика Бориса Надеждина в реестр иноагентов

** Минюст внес журналистку Екатерину Воропай в реестр иноагентов

*** Минюст внес предпринимателя Тимофея Рогожина в реестр иноагентов

**** Минюст внес объединение "Штаб кандидатов" в реестр иноагентов

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру