Борис Надеждин признан банкротом

Арбитражный суд Московской области признал банкротом политика Бориса Надеждина, сообщил 3 апреля "Коммерсантъ". Соответствующий иск был подан Росэнергобанком.

По решению суда в отношения Надеждина также началась процедура реализации долгов. При этом сам политик заявил, что его банковские счета уже заморожены, он ожидает введения ограничений по ежемесячным расходам. В собственности у него остался только автомобиль марки Toyota. Надеждин выражает надежду, что ему позволят оставить машину, так как он является инвалидом.

Заявление о признании Бориса Надеждина банкротом Росэнергобанк подал в мае 2024 года. Компания требовала взыскать с политика долг в размере 112 млн рублей. Он образовался в связи в тем, что глава Росэнергобанка Константин Шварц в 2011 году выдал Надеждину в форме кредита 200 тысяч долларов на финансирование предвыборной кампании партии "Правое дело". Обеспечением кредита стали принадлежащие политику дом и участок в Хлебниково. Кредит продлевался несколько лет, но после отзыва у Росэнергобанка лицензии в 2017 году он перешел к Агентству по страхованию вкладов. В итоге в 2021 году дом и участок Надеждина были проданы на торгах за 4,8 млн рублей, а получивший инвалидность политик был не в состоянии вернуть долг, в связи с чем решил, что вопрос закрыт. Однако в сентябре 2024 заявление Росэнергобанка было признано обоснованным, в отношении политика началась процедура реструктуризации долгов на сумму 77,4 млн рублей.

Напомним, что Борис Надеждин выдвигал свою кандидатуру на выборы президента России в 2024 году от партии "Гражданская инициатива". Для регистрации в качестве кандидата ему было необходимо собрать не менее 105 тысяч подписей в свою поддержку. Однако 8 февраля Центризбирком отказался регистрировать его в связи с тем, что обнаружил более девяти тысяч недостоверных подписей избирателей. Политик пытался оспорить это решение в Верховном суде, однако получил отказ.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру