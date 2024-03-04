ВС оставил без изменений решение о правомерности отказа Надеждину в регистрации кандидатом

Решение Верховного суда в связи с отказом регистрировать Бориса Надеждина кандидатом в президенты устояло в Апелляционной коллегии ВС, следует из сообщения в Telegram-канале политика. Ранее суд отказался отменять решение Центризбиркома, не допустившего Надеждина до выборов.

"Решение Суда первой инстанции оставили без изменений, в удовлетворении жалобы отказали", — написал политик.

Надеждин выразил несогласие с решением коллегии и пообещал подать надзорную жалобу в Президиум Верховного суда, а следом и в Конституционный суд. "Останавливаться не собираюсь, я буду до конца бороться", — пообещал он.

В ходе судебного заседания в понедельник Надеждин ходатайствовал о проведении повторной экспертизы поданных за него подписей. ЦИК официально заявляла о превышении в сданных документах предельно допустимой доли брака, что стало официальной причиной отказа в регистрации Надеждина кандидатом. Суд ходатайство отклонил.

Также политик сообщил о подаче двух ходатайств в Конституционный суд с просьбой разъяснить положения закона, которыми руководствовался Суд первой инстанции.

ЦИК отказала Надеждину в регистрации 12 февраля. Вскоре после этого он обжаловал это решении, однако на заседании 21 февраля ВС оставил отказ в силе.

Выборы президента назначены на 17 марта. Голосование по ним продлится в течение трех дней.

Фото: ЗАКС.Ру