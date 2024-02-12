Надеждин подал два иска в ВС и анонсировал третий

Политик Борис Надеждин подал два иска в Верховный суд в связи с отказом зарегистрировать его кандидатом на выборах президента. Третий, основной иск, будет подан в течение недели, отметил он в своем Telegram-канале 12 февраля.

"Для того, чтобы оспорить отказ в моей регистрации, необходимо связаться с тысячами граждан по всей России. Так мы сможем оспорить несоответствия. Но для этого нужно время. По этой причине главный иск мы подадим позже, до 16 февраля", — сообщил Надеждин.

Поданные в понедельник иски касаются оспаривания формы ведомости и оспаривания формы нотариального списка сборщиков, следует из слов политика.

Надеждин выдвигался на выборы от партии "Гражданская инициатива", в связи с чем он должен был предоставить в ЦИК не более 105 тысяч подписей в свою поддержку. После изучения поданных документов комиссия заявила о превышении допустимого порога бракованных подписей в бумагах. Надеждин просил предоставить ему трехдневную отсрочку для изучения не понравившихся Центризбиркому подписей, однако получил лишь один дополнительный день. В итоге 8 февраля комиссия отказалась регистрировать Надеждина, после чего тот заявил о намерении оспорить это решение в Верховном суде.

Фото: Надеждин / Telegram