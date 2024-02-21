Суд не отменил отказ ЦИК регистрировать Надеждина кандидатом в президенты

Верховный суд России отказал в удовлетворении иска политика Бориса Надеждина. Он оспаривал отказ Центризбиркома в регистрации в качестве кандидата в президенты. О происходящем на заседании 21 февраля сторонники политика писали в его Telegram-канале.

На заседании представитель Надеждина заявил, что сведения из справки базы МВД о достоверности данных в подписных листах ошибочны. В доказательство этого представители политика попросили приобщить к делу нотариально удостоверенные копии паспортов избирателей, которые оставили подписи в поддержку выдвижения Надеждина.

"Нам удалось доказать рабочей группе несколько десятков случаев, когда данные МВД, на основании которых подписи были недостоверными, не соответствовали действительности. Тем не менее, представитель ЦИК настаивает на том, что доказанных нами случаев недостаточно, чтобы проверить справедливость признания остальных подписей недействительными на этом основании", - добавили в Telegram-канале политика.

Сторона истца предложила Верховному Суду сделать повторный запрос сведений в МВД и вызвать свидетелей, чьи "показания проиллюстрируют суду недочеты при проверке подписей". Последнюю просьбу суд удовлетворил.

После допроса 12 свидетелей, которые подтвердили, что сами ставили подписи в поддержку выдвижения Надеждина, сторона политика озвучила новое ходатайство. Представитель истца предложил провести повторную проверку автографов.

Помимо этого, представитель Надеждина отметил, что потенциальные кандидаты в президенты находятся в неравном положении. Самовыдвиженцы должны собрать 300 тысяч подписей в свою поддержку, а представители непарламентских партий - 100 тысяч. При этом ЦИК проверяет на достоверность у всех по 60 тысяч подписей. Так выходит, что 6 тысяч недостоверных автографов у самовыдвиженца - это 2% брака, а у представителя партии - уже 6%, отметил представитель Надеждина.

Также в Telegram-канале политика сообщили, что его не пригласили в ЦИК на проверку подписных листов. Еще Надеждину не представили обоснований, по которым эксперты признали автографы недействительными, написали в его канале.

Сам Надеждин на заседание суда 21 февраля не пришел. Накануне он сообщил, что уезжает в отпуск с семьей в другую страну.

Напомним, ранее Надеждин оспаривал два нормативных акта Центризбиркома в Верховном суде. Эти иски остались без удовлетворения.

София Саттарова, фото - ЗАКС.Ру