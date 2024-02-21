Надеждин сообщил об отъезде на отдых за рубеж перед рассмотрением своего иска в ВС

Политик Борис Надеждин сообщил поздно вечером 20 февраля о том, что выехал с семьей на отдых за рубеж. Ранее стало известно о назначении на 21 февраля даты рассмотрения его иска об отказе в регистрации кандидатом на выборах президента России.

"На этой неделе у моих детей каникулы. Мы всегда проводим их вместе, стараемся пообщаться всей семьей и немного отдохнуть. Поэтому мы решили не отменять давно намеченное и долгожданное для всей семьи небольшое путешествие в одну из стран Азии", — написал Надеждин в своем Telegram-канале.

Политик назвал последние два месяца "наверное, самыми трудными" в своей жизни из-за постоянного стресса и недосыпа. Он также заверил, что постоянно находится на связи со своим штабом, и добавил, что нуждается в восстановлении сил, поскольку в дальнейшем ему "предстоит много работы".

Центризбирком на заседании 8 февраля отказался регистрировать Надеждина кандидатом в президенты, заявив о превышении допустимой доли бракованных подписей в сданных им документах. В ответ Надеждин обратился в Верховный суд. Первые два иска ВС отказался удовлетворять.

В минувшую субботу стало известно о подаче Надеждиным в ВС третьего иска, в котором он оспаривает решение ЦИК об отказе включить его фамилию в бюллетень. Дата рассмотрения иска назначена на среду, 21 февраля.

Фото: ЗАКС.Ру