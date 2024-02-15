Верховный суд не удовлетворил второй иск Надеждина

Верховный суд России не стал удовлетворять иск политика Бориса Надеждина, сообщил политик в своем Telegram-канале. Он оспаривал нормативный документ Центральной избирательной комиссии - форму ведомости проверки подписных листов.

В опубликованной в Telegram-канале аудиозаписи Надеждин напомнил, что участвует в выборах более 30 лет и что ему всегда предоставляли заключение почерковеда. В этом документе эксперт объясняет отбраковку каждой подписи, уточнил политик. Сейчас же Центризбирком не предоставил ему заключение почерковеда, который якобы выявил 4565 недостоверных автографов избирателей, сказал Надеждин.

"Инструкция Центризбиркома, точнее постановление <...>, не предполагает заключение эксперта-почерковеда. То есть федеральный закон предполагает, а инструкция - нет", - заявил несостоявшийся кандидат.

Он уточнил, что в предоставленной ему ведомости указан только код нарушения. Никаких пояснений, почему именно подпись считается недействительной, в бумаге нет, сказал Надеждин.

По его словам, представитель ЦИК в суде заявил, что форма ведомости содержит "все необходимые и исчерпывающие данные, по которым можно определить причину признания подписи недействительной". В Telegram-канале приводится диалог с ответчиком во время заседания:

"— Вы хотите сказать, что ведомость заполняется на основании заключения, а заключением является сама ведомость?

— Да".

О мотивировочной части решения суд Надеждин не сообщил. Он заявил, что намерен обжаловать отказ.

Напомним, ранее 15 февраля Верховный суд России отказался удовлетворять другой иск Надеждина. Там политик оспаривал форму списка сборщиков подписей избирателей.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру