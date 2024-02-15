Суд отказался удовлетворять иск Надеждина о форме списка сборщиков подписей

Верховный суд России не удовлетворил иск несостоявшегося кандидата в президенты Бориса Надеждина об оспаривании формы списка сборщиков подписей в поддержку выдвижения, сообщил политик в своем Telegram-канале. Заседание прошло 15 февраля.

Надеждин написал, что в суде он напомнил об очередях из желающих поставить подписи в поддержку его выдвижения. В пункт сбора автографов в Москве приходили люди с пропиской в других регионах, поэтому вышло так, что якобы один сборщик собирал подписи в нескольких регионах, пояснил политик:

"Федеральный закон требует только того, чтобы подпись была оставлена на заверенном ЦИК подписном листе, напечатанном на средства с избирательного счета кандидата. Центризбирком говорит: "У вас один сборщик в 25 регионах подписи собирал". Нет, он собирал в Москве".

По словам политика, ответчики настаивали на том, что команда Надеждина неверно внесла подписи и сборщиков в списки. При этом, по заверению несостоявшегося кандидата, в федеральном законе не содержится требования, из-за которого ЦИК забраковал подписи. С этим согласился и представитель ответчика, заявил Надеждин.

Напомним, также политик подал иск об оспаривании формы ведомости проверки подписных листов. Его Верховный суд должен рассмотреть позже 15 февраля.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру