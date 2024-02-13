ВС рассмотрит два иска Надеждина в четверг

Политик Борис Надеждин назвал 13 февраля дату рассмотрения Верховным судом двух поданных им исков в Верховный суд, в которых он пытается оспорить нормативные акты Центризбиркома в связи с отказом в регистрации кандидатом на выборах президента. По его словам, заседания состоятся в ближайший четверг, 15 февраля.

"Верховный суд принял оба поданных нами иска к своему производству и назначил даты судебных заседаний", — проинформировал Надеждин. Заседания состоятся с разницей в несколько часов.

Первый иск Надеждина посвящен оспариванию требований ЦИК касательно формы списка сборщиков на предмет избыточного требования по указанию региона, второй — касательно формы ведомости проверки подписных листов. Первое заседание начнется в 10:00, второе — в 14:00.

Иски были поданы в минувший понедельник. До конца недели Надеждин рассчитывает подать еще один иск, касающийся оспаривания отказа в регистрации кандидатом в президенты.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников счел нужным поделиться мнением об изменении избирательного законодательства во время стартовавшей выборной кампании. Согласно его представлениям, подобное чревато наступлением хаоса.

Фото: ЗАКС.Ру