Крашенинников предрек хаос из-за поправок в избирательное законодательство во время выборов

Изменение избирательного законодательства во время выборной кампании способно посеять хаос, полагает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его мнению, поправки здесь возможны в период, предшествующий выборам.

За аргументами в поддержку своей позиции Крашенинников обратился к сфере спорта. В качестве примера он привел гипотетическую ситуацию, в которой правила меняются непосредственно во время футбольного или хоккейного матча.

"Игроки ничего не знают, и это все приводит к хаосу. Поэтому если это делать, а делать, наверное, надо, жизнь меняется, технологии меняются, то, конечно, это делать за год-два, а лучше за три до предстоящих выборов. Поэтому нужно все это проанализировать", — транслирует заявление депутата ТАСС.

Днем ранее снятый с выборов президента политик Борис Надеждин подал в Верховный суд два иска. В первом из них он оспаривает нормативные акты ЦИК касательно формы ведомости, во втором — касательно формы нотариального списка сборщиков. Третий иск, касающийся непосредственно оспаривания полученного отказа в регистрации кандидатом, Надеждин рассчитывает подать в течение недели.

Фото: ЗАКС.Ру