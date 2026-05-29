Минюст добавил трех человек в реестр иноагентов

Три человека пополнили 29 мая реестр иностранных агентов, следует из данных на сайте Министерства юстиции. Список пополнили политолог Андрей Никулин*, писательница Эльвира Барякина** (Эльвира Бари**) и активистка Инна Курочкина***.

О Никулине* в Минюсте заявили, что он распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, а заодно участвовал в распространении сообщений иностранных агентов. Барякиной** вменили то же самое, а заодно распространение материалов нежелательных организаций и выступления против СВО.

Аналогичные претензии предъявили и Курочкиной***, но в ее случае список оказался заметно большим. В Минюсте заявили, что она не только распространяла, но и создавала материалы иноагентов и нежелательных организаций, распространяла информацию, искажающую историю России, участвовала в антироссийских акциях за рубежом и призывала к нарушению территориальной целостности страны, является спикером нежелательной организации.

