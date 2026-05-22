Минюст обновил список иноагентов

Вечером 22 мая Министерство юстиции удлинило на четыре позиции реестр иностранных агентов. В списке оказались правозащитник Станислав Дмитриевский*, якутская активистка Вилюя Чойнова**, журналистка Ольга Орлова*** и проект "После"****.

По версии ведомства, Дмитриевский* и проект "После"**** участвовали в создании и распространении материалов иноагентов и в распространении материалов нежелательных организаций. Чойнова** и Орлова** создавали и распространяли как сообщения иноагентов, так и нежелательных организаций. Все четверо распространяли недостоверную информацию о политике и решениях российских властей и выступали против СВО, добавили в Минюсте.

О Дмитриевском* отдельно заявили, что он взаимодействует с нежелательной организацией, о Чойновой** — что она призывала к нарушению территориальной целостности России. Орлова***, по данным Минюста, участвовала в качестве респондента на площадках иностранных СМИ.

