Философ Эпштейн* внесен в реестр иноагентов

Министерство юстиции 8 мая внесло в реестр иностранных агентов философа Михаила Эпштейна*, информация об этом появилась на сайте ведомства. Также список пополнили активисты Антон Михальчук**, Андрей Агапов*** и Евгений Малюгин****, писатель Игорь Ефимов***** и новостной ресурс Cyprus Daily News******.

По версии ведомства, Эпштейн* распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и их политике, а также участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций. Также в справке о нем говорится, что философ взаимодействует с иноагентами и нежелательной организацией и, к тому же, проживает за рубежом.

Распространение фейков о российских властях поставили в вину и прочим новичкам списка. Также в Минюсте считают, что все они участвовали в создании или распространении материалов иноагентов или нежелательных организаций.

Про Михальчука** в Минюсте отдельно заявили, что тот взаимодействует с нежелательной организацией. Про Агапова*** сообщили, что он, среди прочего, выступал против СВО и негативно высказывался о России. Малюгин****, по данным министерства, выступал против СВО и распространял фейки об избирательной системе. Ефимов***** же выступал против СВО и взаимодействовал с нежелательными организациями.

Наконец, о Cyprus Daily News****** заявили, что ресурс выступал против СВО, а его владелец сотрудничает с иноагентом.

