Сопредседатель движения "Голос"* Бузин** признан иноагентом

Министерство юстиции 17 апреля внесло в реестр иностранных агентов электорального эксперта, сопредседателя движения "Голос"* Андрея Бузина**. Кроме него, список пополнили активисты из регионов Мария Вьюшкова***, Александр Колосков**** и Дмитрий Семенов*****, а также российский и американский химик Александр Кабанов******.
По версии Минюста, внесенные в реестр граждане участвовали в создании и распространении материалов иноагентов. Часть из них также готовили и распространяли материалы нежелательных организаций, в то время как другие только распространяли такие сообщения. Кроме того, ведомство считает, что все они распространяли недостоверную информацию о действиях российских властей и выступали против СВО.
О Бузине** и Семенове***** в Минюсте заявили, что те распространяли фейки о российской избирательной системе. Им и Вьюшковой***с Кабановым****** вменили взаимодействие с нежелательной организацией. Помимо этого, в справках о Вьюшковой***, Колоскове****, Семенове***** и Кабанове****** отмечается, что они живут за границей.
*Минюст внес движение "Голос" в реестр иностранных агентов, Генеральная прокуратура признала "Голос" нежелательной организацией
