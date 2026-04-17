Новости 17 апреля 2026, 17:23

Сопредседатель движения "Голос"* Бузин** признан иноагентом

Министерство юстиции 17 апреля внесло в реестр иностранных агентов электорального эксперта, сопредседателя движения "Голос"* Андрея Бузина**. Кроме него, список пополнили активисты из регионов Мария Вьюшкова***, Александр Колосков**** и Дмитрий Семенов*****, а также российский и американский химик Александр Кабанов******.

По версии Минюста, внесенные в реестр граждане участвовали в создании и распространении материалов иноагентов. Часть из них также готовили и распространяли материалы нежелательных организаций, в то время как другие только распространяли такие сообщения. Кроме того, ведомство считает, что все они распространяли недостоверную информацию о действиях российских властей и выступали против СВО.

О Бузине** и Семенове***** в Минюсте заявили, что те распространяли фейки о российской избирательной системе. Им и Вьюшковой***с Кабановым****** вменили взаимодействие с нежелательной организацией. Помимо этого, в справках о Вьюшковой***, Колоскове****, Семенове***** и Кабанове****** отмечается, что они живут за границей.

*Минюст внес движение "Голос" в реестр иностранных агентов, Генеральная прокуратура признала "Голос" нежелательной организацией

**Минюст внес Андрея Бузина в реестр иноагентов

***Минюст внес Марию Вьюшкову в реестр иноагентов

****Минюст внес Александра Колоскова в реестр иноагентов

*****Минюст внес Дмитрия Семенова в реестр иноагентов

******Минюст внес Александра Кабанова в реестр иноагентов

