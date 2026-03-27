Минюст признал режиссера Таланкина* иноагентом

Кинорежиссер-документалист и бывший учитель Павел Таланкин* внесен 27 марта в реестр иностранных агентов, решение об этом приняло Министерство юстиции. Это произошло спустя полмесяца после того, как лента Таланкина* и Дэвида Боренштейна "Господин Никто против Путина" получила премию "Оскар" как лучший документальный фильм.

Также иноагентами признаны журналистка Марина Скорикова**, бизнесмен Виталий Гинзбург*** и проект "Христиане против войны"****.

В Минюсте заявили, что Таланкин* был респондентом на информационных площадках иноагентов и иностранных СМИ, участвовал в создании материалов иноагентов и нежелательных организаций, распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, а также выступал против СВО.

Скорикова** также выступала против СВО, распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей, участвовала в создании материалов иноагентов, отметили в ведомстве. Также о ней заявили, что она взаимодействует с организациями, внесенными в списки иноагентов и нежелательных организаций.

О Гинзбурге*** сообщили, что тот распространял фейки о решениях российских властей, выступал против СВО, участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, а также сотрудничал с ними.

Наконец, проект "Христиане против войны"**** распространял недостоверную информацию не только о решениях российских властей, но также и о РПЦ. Также он участвовал в распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций и выступал против СВО.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру