Суд заочно приговорил главреда "Дождя"* к 8 годам колонии

Головинский районный суд Москвы 12 мая заочно приговорил главного редактора "Дождя"* Тихона Дзядко** к 8 годам колонии за нарушение законодательства об иноагентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ) и распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Его также оштрафовали на 250 тысяч рублей и запретили администрировать сайты в интернете сроком на 4 года. Приговор в законную силу не вступил.

Суд установил, что в период 2022 года журналист, находясь за границей, разместил в своих социальный сетях две публикации, содержащие заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил России во время специальной военной операции. Контент журналиста находился в свободном доступе для неограниченного круга пользователей. Кроме того, после включения в реестр иностранных агентов в декабре 2024 года Дзядко** неоднократно нарушал порядок деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), не оставляя соответствующую маркировку на своих публикациях в интернете.

Ранее гособвинение просило назначить журналисту 8 лет лишения свободы. По сведениям ТАСС, прокуратура также потребовала оштрафовать Дзядко** на 5,9 млн рублей. Сейчас главред проживает за границей.

*Минюст внес "Телеканал Дождь" в список иностранных агентов. Латвийский и нидерландский филиалы телеканала "Дождь" SIA TV Rain и TVR Studios B.V. объявлены нежелательными в России

**Минюст внес Тихона Дзядко в реестр иноагентов

