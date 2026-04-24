Суд в Москве заочно арестовал комика Слепакова* на два месяца

Басманный районный суд 24 апреля заочно арестовал на два месяца комика, музыканта и продюсера Семена Слепакова* в рамках уголовного дела о нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ), передает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Отсчет срока по назначенной мере пресечения начнется с момента задержания артиста на территории России или его передачи конвойной службе после пересечения границы. Санкция вменяемой статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Слепакова* в начале апреля. В столичном управлении ведомства подчеркивали, что дело находится на контроле прокуратуры. По версии следствия, комик дважды за год нарушал порядок деятельности иноагента и не ставил обязательную маркировку на свои публикации (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). После привлечения к административной ответственности он продолжил публиковать материалы в интернете без иноагентской маркировки, утверждают в ведомстве. Следствие собирается объявить Слепакова* в международный розыск.

Сейчас Слепаков* проживает за границей. Статус иноагента ему присвоили в апреле 2023 года. Он неоднократно пытался оспорить это решение, однако получал отказы. Так, в июне 2023 года Замоскворецкий суд не стал снимать с артиста статус иноагента. После этого Слепаков* получил отказ в Московском городском суде в марте 2024 года. В сентябре 2024 года Верховный суд также оставил решение нижестоящих инстанций в силе.

*Минюст внес Семена Слепакова в список иностранных агентов

