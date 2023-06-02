Семёну Слепакову* отказано в снятии статуса иноагента

Замоскворецкий суд отказался снимать с артиста Семёна Слепакова* статус иностранного агента, передаёт в пятницу, 2 июня, Telegram-канал Baza.

Присутствовавшие на заседании представители Минюста заявили, что исполнитель оскорбительно отзывался о действующем президенте РФ, а также получал "опосредованное иностранное финансирование" — в том числе через "Российское авторское общество". Посты с критикой власти также сочли "иностранным влиянием".

В свою очередь представители Слепакова* отрицали наличие иностранного финансирования комика, указывая, что установить авторство публикаций достоверно нельзя, ведь в деле отсутствуют IP-адреса. Суд в удовлетворении иска отказал.

Ранее сегодня суд оставил блогера Илью Варламова** и артиста Максима Галкина*** в статусах иноагентов.

*Минюст внёс Семёна Слепакова в единый реестр иноагентов

**Минюст внёс Илью Варламова в единый реестр иноагентов

***Минюст внёс Максима Галкина в единый реестр иноагентов