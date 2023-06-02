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Новости 11:37

Суд оставил Максима Галкина* в статусе иноагента

фото ЗакС политика Суд оставил Максима Галкина* в статусе иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отказался снимать статус иностранного агента с артиста Максима Галкина*, информирует в пятницу, 2 июня, Telegram-канал Baza.

Во время заседания представители Минюстра РФ указали, что Галкин* получил соответствующее "звание" из-за своих высказываний с критикой военной спецоперации. Кроме того, к делу прикрепили документ из Центра "Э", в котором говорится, что артист проводит свои зарубежные концерты "под иностранным влиянием".

Адвокат пробовал убедить присутствовавших, что Галкин* просто высказывается на злободневные темы, однако суд занял сторону Минюста.

Ранее сегодня суд оставил блогера Илью Варламова** в статусе иноагента.

*Минюст внёс Максима Галкина в единый реестр иноагентов

**Минюст внёс Илью Варламова в единый реестр иноагентов

Фото: соцсети Максима Галкина


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