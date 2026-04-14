Суд в Москве заочно приговорил актера Смольянинова* к 8 годам колонии

Басманный районный суд 14 апреля заочно приговорил актера Артура Смольянинова* к 8 годам лишения свободы по уголовному делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), передает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Также ему запретили в течение четырех лет администрировать сайты и каналы в интернете. Сейчас актер объявлен в международный розыск.

Прокуратура просила назначить актеру 9 лет 10 месяцев лишения колонии, а также запретить управлять сайтами на пять лет, передает ТАСС. По сведениям агентства, суд также отменил арест, наложенный на автомобиль Смольянинова* и 5 млн рублей, находящихся на банковском счету актера. Сторона защиты не согласилась с решением суда и планирует обжаловать его.

Суд установил, что в период с декабря 2022 года по январь 2023 года Смольянинов* во время интервью сообщил журналистам заведомо ложную информацию о действиях российской армии. После запись с его высказываниями разместили в открытом доступе на одном из видеохостингов.

Смольянинову* присвоили статус иностранного агента в январе 2023 года. Спустя несколько дней в отношении него возбудили уголовное дело по статье о распространении фейков о российской армии. В мае 2023 года Росфинмониторинг внес актера в перечень террористов и экстремистов. В октябре 2024 года его заочно арестовали. Сейчас Смольянинов* проживает за границей.

*Минюст внес Артура Смольянинова в реестр иноагентов; Росфинмониторинг внес Артура Смольянинова в реестр экстремистов и террористов

