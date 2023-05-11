Актер Смольянинов* включен в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес актера Артура Смольянинова* в перечень террористов и экстремистов, информация об этом появилась на сайте федеральной службы.

"Смольянинов Артур Сергеевич*, 27.10.1983 г.р., г. Москва", — говорится в списке включенных Росфинмониторингом в перечень.

Помимо Смольянинова*, среди прочих включенных в список оказались украинский политик Алексей Арестович и тетя устроившего теракт в архангельском УФСБ Михаила Жлобицкого подростка Лилия Жлобицкая. Последняя была оштрафована судом на 300 тысяч рублей в марте 2023 года за публикации в соцсетях о племяннике, дело против нее рассматривали по статье об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК).

Сам Смольянинов* был включен в январе в реестр иностранных агентов. В октябре прошлого года суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей по делу о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ).

*Минюст внес Артура Смольянинова в единый реестр иноагентов