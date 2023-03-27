Тетю устроившего теракт в здании архангельского УФСБ подростка приговорили к крупному штрафу

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 300 тысячам рублей штрафа Лилию Жлобицкую по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), о чем сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. Фигурантка приходится родной тетей Михаилу Жлобицкому, совершившему теракт в здании приемной архангельского УФСБ осенью 2018 года.

Преследование Жлобицкой началось из-за публикаций в социальных сетях, посвященных племяннику. Посты фигурантки, присутствующие в деле, датируются концом 2019 года. До суда она находилась под подпиской о невыезде.

Напомним, что комментарии на тему архангельского теракта неоднократно становились поводом для применения статьи об оправдании терроризма. Максимальное наказание по ней - семь лет заключения.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов