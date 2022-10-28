Суд в Москве оштрафовал актера Смольянинова за дискредитацию армии

Гагаринский суд Москвы признал виновным и оштрафовал актера Артура Смольянинова по делу о дискредитации российский армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщило 28 октября ТАСС. В качестве наказания артисту назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

"Суд признал Смольянинова А. С. виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Наказание по ст. 20.3.3 КоАП РФ для физлиц предполагает штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Как сообщается, протокол на Смольянинова составили из-за его видеоинтервью с критикой спецоперации на Украине.

О том, что на актера был составлен протокол, стало известно 17 октября.