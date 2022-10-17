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Новости 15:59

Суд в Москве зарегистрировал протокол о дискредитации армии на актера Смольянинова

фото ЗакС политика Суд в Москве зарегистрировал протокол о дискредитации армии на актера Смольянинова

Гагаринский суд Москвы зарегистрировал административный протокол о дискредитации Вооруженных сил в отношении актера Артура Смольянинова, сообщило 17 октября ТАСС со ссылкой на судебную пресс-службу.

"В Гагаринский суд поступил административный материал в отношении Смольянинова А. С. по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Дата слушания пока не назначена", — приводит агентство слова представителя суда.

Что конкретно вменяется актеру, неизвестно. По административной статье о дискредитации армии ему грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.

В сентябре Тверской суд Москвы оштрафовал заслуженную артистку Татьяну Рудину на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии. Аналогичное дело против актрисы Кристины Асмус было прекращено судом, не увидевшим в материалах состава правонарушения.


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