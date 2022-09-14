Суд прекратил дело о дискредитации армии в отношении актрисы Асмус

Тверской районный суд Москвы прекратил производство по административному делу, возбужденному против актрисы Кристины Асмус по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП). Об этом сообщает "Медиазона"*. Судья счел, что в материалах отсутствует состав правонарушения.

Дело возбудили из-за пацифистского поста, опубликованного в конце февраля, когда еще не были приняты новые статьи КоАП и УК, связанные с фейками о Вооруженных силах и дискредитации их.

Рассмотрение административного протокола переносилось на неделю. Судья ранее отказывал адвокату актрисы в прекращении дела.

*Минюст внес "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента