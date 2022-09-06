Заседание по делу актрисы Асмус о дискредитации армии перенесли на неделю

Тверской районный суд Москвы перенес на 14 сентября заседание по административному делу актрисы Кристины Асмус, сообщило во вторник ТАСС. На артистку составлен протокол о дискредитации Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) из-за поста в Instagram**, опубликованного 24 февраля.

Судебное заседание было назначено на 6 сентября, однако Асмус на него не явилась. В отсутствие доверительницы адвокат Владимир Ляховский добивался прекращения дела или же рассмотрения его в закрытом режиме. При этом он указывал, что свой пост Асмус выпустила "в состоянии сильнейшего душевного волнения". Кроме того, юрист настаивал на том, что статья о дискредитации была принята в начале марта, в то время как публикация актрисы появилась еще в феврале.

Суд адвоката выслушал и удовлетворил ходатайство о слушании дела в закрытом режиме. Решение будет оглашено в открытом режиме, в прекращении дела отказано.

О составлении протокола на Асмус стало известно 31 августа. На следующий день в том же была заподозрена заслуженная артистка Татьяна Рудина.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена