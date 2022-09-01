Актрису Татьяну Рудину заподозрили в дискредитации армии

В Тверской суд Москвы поступили материалы административного дела о дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) против заслуженной артистки России Татьяны Рудиной, передает 1 сентября ТАСС. Рассмотрение дела намечено на вторник, 6 сентября.

"В Тверской районный суд Москвы поступило административное дело в отношении Татьяны Рудиной. Судебное заседание назначено на 6 сентября 12:00 мск", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Как сообщается, 63-летнюю Рудину обвиняют в размещении в соцсетях поста с выражением негативного отношения к спецоперации на Украине. Актрисе грозит до 50 тысяч рублей штрафа.

Днем ранее протокол о дискредитации армии был составлен на актрису Кристину Асмус за пост в Instagram**, выпущенный в день начала спецоперации 24 февраля. Административное дело против нее также будет рассматривать Тверской суд Москвы, заседание состоится за час до заседания по делу Рудиной.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена