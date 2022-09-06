Суд в Москве оштрафовал актрису Рудину за дискредитацию армии

Тверской суд Москвы оштрафовал заслуженную артистку Татьяну Рудину на 50 тысяч рублей по административному делу о дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщило 6 сентября ТАСС. Дело против нее было заведено из-за публикации в соцсетях с выражением отрицательного отношения к спецоперации на Украине.

"Признать Рудину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и ее граждан). Назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", — цитирует агентство решение судьи.

Как сообщается, на судебном заседании 63-летняя Рудина отсутствовала. Само разбирательство прошло в закрытом режиме.

Сегодня же суд перенес на 14 сентября заседание по делу актрисы Кристины Асмус о дискредитации армии. Разбирательство будет проходить в закрытом режиме.