Политолог Гаазе* и блогер Алекс Мур** объявлены иноагентами

Министерство юстиции 20 марта расширило на пять позиций реестр иностранных агентов. Теперь в списке оказались политолог Константин Гаазе*, блогер Александр Строгалев**, известный как Алекс Мур**, публицистка Анна Немзер***, бывший чиновник из Мордовии Иван Мысенко**** и проект "Медиа партизаны"*****.

В ведомстве заявили, что Гаазе* участвовал в создании сообщений иноагентов и нежелательных организаций, а также распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей. Кроме того, он выступал против СВО, а сам сотрудничает с нежелательной организацией.

О Строгалеве** заявили, что тот выступал против СВО, распространял фейки о решениях российских властей, содействовал сбору средств для ВСУ, а также распространял материалы иноагентов и нежелательных организаций.

Про Немзер*** Минюст заявил, что она распространяла фейки не только о властях, но и о Вооруженных силах. Также она выступала против СВО, создавала и распространяла материалы иноагентов и нежелательных организаций, а также сотрудничала с ними. Мысенко****, по версии ведомства, также выступал против СВО, распространял фейки о властях и материалы иноагентов и нежелательных организаций.

Все четверо граждан проживают за пределами России, отметили в Минюсте.

Наконец, проект "Медиа партизаны"***** обвинили в распространении фейков о российских властях и об избирательной системе страны, в распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, а также в выступлениях против СВО.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру