Режиссер Юрий Мамин* признан иноагентом

Министерство юстиции внесло в перечень иностранных агентов петербургского режиссера Юрия Мамина*, режиссера Юрия Теплякова**, активистку Наталью Гоголеву*** (Наталью Касимову***), а также проекты "Антиимперский блок народов"**** и "Слова вне себя"*****. Также список пополнили ООО "Торговые инвестиции"****** и ООО "Яшма"*******, учрежденные иноагентом Алексеем Шевцовым********.

Мамин* родился в Ленинграде в 1946 году, работал в "Ленконцерте" и на "Ленфильме". В 1990-е годы оставил такие кинокартины, как "Бакенбарды" и "Окно в Париж". Также работал в театре и на телевидении. В 2019 году эмигрировал в США.

По версии Минюста, Мамин* распространял недостоверную информацию о российских властях и их политике и выступал против СВО. Также он участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и был респондентом на площадках, предоставляемых иноагентами и иностранными СМИ.

О Теплякове** и Гоголевой*** ведомство заявило, что те распространяли материалы иностранных агентов и нежелательных организаций, а также распространяли фейки о политике российских властей. Тепляков** также выступал против СВО и призывал к нарушению территориальной целостности России.

Проекты "Антиимперский блок народов"**** и "Слова вне себя"***** распространяли недостоверную информацию о российских властях, а вместе с ней и сообщения иноагентов и нежелательных организаций. Первый из них также призывал к нарушению территориальной целостности России, а второй оказывает информационную поддержку иноагентам.

