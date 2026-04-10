Минюст признал эксперта по выборам Романа Удота* иноагентом

Министерство юстиции 10 апреля включило в реестр иностранных агентов электорального эксперта Романа Удота*, внука писателя Алексея Толстого Ивана Толстого**, ногайский общественный деятель Ризван Кубакаев***, общественного деятеля Василия Матенова****, активистку Лилию Вежеватову*****. Также статус иноагнета присвоили проекту "Татар Шурасы"******.

В Минюсте заявили, что Удот* участвовал в создании материалов иноагентов и нежелательных организаций, а также распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей. Кроме того, он выступал против специальной военной операции.

О Толстом** сообщили, что он выступал против специальной военной операции, распространял фейки о решениях и политике российских властей, а также участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций, чья деятельность запрещена на территории России. Кроме того, Толстой** сам сотрудничает с нежелательной организацией.

Остальные также производили материалы иностранных агентов и нежелательных организаций, считают в Минюсте. По мнению ведомства, они также выступали против специальной военной операции и распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей. Все пятеро проживают за границей, уточнили в Минюсте.

