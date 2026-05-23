Шахматиста Каспарова* объявили в международный розыск

Советский и российский шахматист, политик и общественный деятель Гарри Каспаров* объявлен в международный розыск по заочному обвинению в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 20 5.2 УК РФ) и двух случаях нарушения порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ), передает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

"Каспарову* Г. К. предъявлено обвинение (заочно) по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма в интернете), ч. 2 ст. 330.1, ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Федеральный и межгосударственный розыск Каспарова* Г. К. объявлен циркуляром, <…> объявлен в международный розыск", — приводит информагентство выдержку из материалов дела.

Сейчас шахматист находится за границей. Статус иноагента ему присвоили в мае 2022 года. После Росфинмониторинг внес Каспарова* в реестр экстремистов и террористов. Суд неоднократно штрафовал его по иноагентской статье из-за отсутствия соответствующей маркировки на публикациях. В апреле 2024 года Каспарова* заочно арестовал Сыктывкарский городской суд по обвинению в создании и руководстве террористической организации, финансировании террористической деятельности и публичном оправдании терроризма. В конце декабря его заочно арестовал Замоскворецкий суд Москвы.

*Минюст внес Гарри Каспарова в единый реестр иноагентов; Росфинмониторинг внес Гарри Каспарова в реестр экстремистов и террористов

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру