Либертарианская партия России* 17 июля пополнила реестр иностранных агентов, решение об этом вынесло министерство юстиции. Также список пополнили проект "Четвертый сектор"**, журналист Александр Поливанов*** и писатель Дмитрий Петров****.

По версии ведомства, все новички списка распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей. Помимо этого, ЛПР*, Поливанов*** и Петров**** выступали против СВО.

Об ЛПР* в Минюсте отдельно заявили, что партия распространяла фейки об избирательной системе и сообщения иноагентов. Участие в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций также вменили Поливанову*** и Петрову****. Про обоих в ведомстве отметили, что они живут за рубежом.

"Четвертый сектор"** распространял сообщения иноагентов и нежелательных организаций, а заодно и фейки об образовательной системе России, полагают в Минюсте.

*Минюст внес Либертарианскую партию России в реестр иноагентов

**Минюст внес проект "Четвертый сектор" в реестр иноагентов

***Минюст внес Александра Поливанова в реестр иноагентов

****Минюст внес Дмитрия Петрова в реестр иноагентов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру