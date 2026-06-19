Журналиста Рузавина* внесли в реестр иноагентов

Министерство юстиции 19 июня дополнило список иностранных агентов. В него включили журналиста Петра Рузавина*, политика из Томска Ксению Фадееву**, художницу Екатерину Кузнецову*** и проект "Сфера"****.

По версии ведомства, Рузавин* и Фадеева** участвовали в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, а Кузнецова*** и "Сфера"**** занимались тем же, но сообщения нежелательных организаций только распространяли. Также всем новичкам списка вменили распространение недостоверной информации о решениях и политике российских властей.

Помимо этого, Рузавин*, Фадеева** и Кузнецова*** выступали против СВО, а Рузавин* еще и призывал к поддержке украинской армии. О Фадеевой** и Кузнецовой*** в Минюсте отдельно уточнили, что они проживают за рубежом.

О проекте "Сфера"**** Минюст заявил, что тот пропагандировал ЛГБТ*****, взаимодействует с иноагентами, а руководят проектом из-за рубежа.

*Минюст внес Петра Рузавина в реестр иноагентов

**Минюст внес Ксению Фадееву в реестр иноагентов

***Минюст внес Екатерину Кузнецову в реестр иноагентов

****Минюст внес проект "Сфера" в реестр иноагентов

*****Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения экстремистскими и запретил их деятельность в РФ. Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру