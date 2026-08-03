Надеждин* покинул Россию после признания иноагентом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ НАДЕЖДИНЫМ БОРИСОМ БОРИСОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА НАДЕЖДИНА БОРИСА БОРИСОВИЧА 18+

Политик, экс-кандидат в президенты Борис Надеждин* 3 августа объявил, что находится за пределами России. В соцсетях он опубликовал видео на фоне Эйфелевой башни. Ранее Надеждина* внесли в реестр иностранных агентов, а также оштрафовали по статье о демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП).

По словам политика, в ближайшее время он собирается адаптироваться на новом месте. О своих дальнейших планах Надеждин* предпочел сообщить позже.

Минюст внес Надеждина* в реестр иноагентов в начале июля. В середине июля суд оштрафовал Надеждина* на тысячу рублей по статье о демонстрации экстремистской символики. Поводом стал видеоролик от 2023 года с изображением российского оппозиционера Алексея Навального**. Позже Надеждин* сообщил, что ему пришло уведомление через портал Госуслуги о запрете на выезд за пределы страны. Он хотел обжаловать запрет в суде.

Политик собирался баллотироваться в Государственную думу. Он планировал участвовать в выборах по Мытищинскому избирательному округу №123 в качестве самовыдвиженца. Однако после внесения в реестр иноагентов политик решил не сдавать подписи в избирком. Лица, привлеченные к административной ответственности по статье о демонстрации запрещенной символики, лишаются право баллотироваться на выборах любого уровня в течение года.

*Минюст внес политика Бориса Надеждина в реестр иноагентов **Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру