Вторую по счету ЛПР* внесли в реестр иноагентов

Либертарианская партия России* (председатель С. Карнавский) 24 июля пополнила реестр иностранных агентов, решение об этом вынесло 24 июля Министерство юстиции. Также в реестр включили "Донское Республиканское Движение"**, активиста Вадима Петрова*** и блогера Адама Аушева**** (Абу Кавказ****).

По версии ведомства, все новые участники списка распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей. Помимо этого, они выступали против СВО.

Об ЛПР* и ее председателе Карнавском* в Минюсте отдельно заявили, что партия участвовала в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также распространяла сообщения и материалы нежелательной организации и взаимодействовала с иностранным агентом. Донское Республиканское Движение** распространяло материалы иностранных агентов и нежелательных организаций, а также призывало к нарушению территориальной целостности России. Участие в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций также вменили Вадиму Петрову*** и Адаму Аушеву****. В Минюсте отметили, что руководство Донским Республиканским Движением** осуществляется за пределами России, а Адам Аушев**** проживает за рубежом.

Отметим, что неделей ранее в список иноагентов включили другую ЛПР*****.

*Минюст внес Либертарианскую партию России (председатель С. Карнавский) в реестр иноагентов

**Минюст внес "Донское Республиканское Движение" в реестр иноагентов

***Минюст внес Вадима Петрова в реестр иноагентов

****Минюст внес Адама Аушева (Абу Кавказ) в реестр иноагентов

*****Минюст внес Либертарианскую партию России в реестр иноагентов

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру