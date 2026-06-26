Проект бывших журналистов "Эха Москвы" признали иноагентом

Министерство юстиции 26 июня обновило реестр иностранных агентов. Список пополнили интернет-проект "Эхо"*, созданный бывшими журналистами "Эха Москвы", общественное движение "Крымская солидарность"**, медиагруппа "Автономное действие"*** и социолог Елена Конева****.

По версии Минюста, издание "Эхо"*, "Крымская солидарность"**, "Автономное действие"*** и Конева**** распространяли недостоверную информацию о действиях и политике российских властей. Все новые иноагенты, кроме движения "Крымская солидарность"**, также выступали против специальной военной операции, пишут представители ведомства.

Проект "Эхо"* создавал и распространял материалы иноагентов и нежелательных организаций, считает Минюст. Распространение подобного контента также вменяют "Автономному действию"***. По данным ведомства, Конева**** занималась созданием материалов для иноагентов, а также выступала на информационных площадках, предоставляемыми иностранными агентами и СМИ. По информации Минюста, движение "Крымская солидарность"** взаимодействовало с участниками международных террористических организаций и властями Украины.

Минюст также исключил из перечня иноагентов юрлицо "Иновещание"*****, принадлежащее политологу и публицисту Валерию Соловью******. Организация попала в список в октябре 2022 года.

*Минюст внес проект "Эхо" в реестр иноагентов

**Минюст внес медиагруппу "Автономное действие" в реестр иноагентов

***Минюст внес общественное движение "Крымская солидарность" в реестр иноагентов

****Минюст внес проект социолога Елену Коневу в реестр иноагентов

***** Минюст исключил "Иновещание" из реестра иноагентов 26.06.2026

******Минюст внес Валерия Соловья в реестр иноагентов

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру