На Надеждина* составили протокол после интервью нежелательной организации

Никулинский районный суд зарегистрировал административное дело в отношении политика, бывшего кандидата в президенты Бориса Надеждина*, сообщила 4 августа пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Протокол составили по статье о распространении материалов нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП РФ).

Поводом для привлечения к административной ответственности стало интервью Надеждина*, опубликованное на страницах нежелательной организации, запрещенной на территории России. Дата судебного заседания пока не назначена.

Накануне Надеждин* сообщил, что находится за пределами России. В опубликованном видео из Парижа политик заявил, что покинул страну, не уточняя сроков пребывания за рубежом и планов на ближайшее время.

В середине июля Минюст внес Бориса Надеждина* в реестр иностранных агентов. Спустя несколько дней сотрудники полиции составили в отношении него протокол о демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ) из-за публикации с изображением российского оппозиционера Алексея Навального**. После суд оштрафовал Надеждина* на тысячу рублей. Политик также отказался от сдачи подписей для участия в выборах депутатов Государственной думы.

*Минюст внес политика Бориса Надеждина в реестр иноагентов **Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру