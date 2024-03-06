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Новости 17:05

Гарри Каспарова* внесли в реестр экстремистов и террористов

фото ЗакС политика Гарри Каспарова* внесли в реестр экстремистов и террористов

Росфинмониторинг добавил в перечень экстремистов и террористов оппозиционного и общественного деятеля Гарри Каспарова*.

В реестре 60-летний политик, имеющий номер 6212, помечен звездочкой. Это означает, что российская власть считает его причастным к террористической деятельности.

Чемпион мира по шахматам Каспаров*, организатор московских митингов 2011-2012 годов, покинул Россию более десяти лет назад. Эмигрантские организации с его участием признаны в РФ нежелательными. Оппозиционера время от времени штрафуют за отсутствие иноагентской маркировки в материалах его авторства.

*Минюст внес Гарри Каспарова в единый реестр иноагентов; Росфинмониторинг внес Гарри Каспарова в реестр экстремистов и террористов

фото: Гарри Каспаров* / Telegram


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