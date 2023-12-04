ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:24

Гарри Каспарова* вновь оштрафовали по иноагентской статье

фото ЗакС политика Гарри Каспарова* вновь оштрафовали по иноагентской статье

Хамовнический суд Москвы выписал штраф в размере 30 тысяч рублей политику и общественному деятелю Гарри Каспарову*. Он нарушил законодательство об иностранных агентах, о чем сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Протокол на политэмигранта оформили по ч. 4 ст. 19.34 КоАП, сочтя, что нарушитель не маркировал должным образом свой контент. Подобные протоколы на него составляют регулярно.

Каспаров* более десяти лет проживает за границей. Минюст объявил его иноагентом прошлой весной, указав на получение политиком денег от американской неправительственной организации.

*Минюст внес Гарри Каспарова в единый реестр иноагентов

фото: Гарри Каспаров* / Telegram


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости4 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама