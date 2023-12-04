Гарри Каспарова* вновь оштрафовали по иноагентской статье

Хамовнический суд Москвы выписал штраф в размере 30 тысяч рублей политику и общественному деятелю Гарри Каспарову*. Он нарушил законодательство об иностранных агентах, о чем сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Протокол на политэмигранта оформили по ч. 4 ст. 19.34 КоАП, сочтя, что нарушитель не маркировал должным образом свой контент. Подобные протоколы на него составляют регулярно.

Каспаров* более десяти лет проживает за границей. Минюст объявил его иноагентом прошлой весной, указав на получение политиком денег от американской неправительственной организации.

*Минюст внес Гарри Каспарова в единый реестр иноагентов

фото: Гарри Каспаров* / Telegram