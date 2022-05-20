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Новости 21:29

Минюст признал иностранными агентами Ходорковского* и Каспарова**

фото ЗакС политика Минюст признал иностранными агентами Ходорковского* и Каспарова**

В реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, включили политика Михаила Ходорковского* и шахматиста Гарри Каспарова**. Отметка на сайте Министерства юстиции появилась 20 мая. 

Обоих внесли в перечень иноагентов за осуществление политической деятельности и иностранное финансирование. Якобы обоим поступали денежные средства из Украины. Каспарову** также приписали получение средств от американской неправительственной организации Human Rights Foundation. 

Ранее в новый реестр Минюста включили рэпера Моргенштерна***, журналиста Владимира Кара-Мурзу**** и соратника Навального Леонида Волкова*****. 

Напомним, ранее в этот день стало известно, за что ведомство присвоило статус СМИ-иноагента депутату Госсовета республики Коми Виктору Воробьеву******. Оказалось, что в реестр он попал из-за двух тысяч рублей, которые ему начислила транспортная компания за возврат билета. 

 

*Михаил Ходорковский - признан Минюстом физлицом -иностранным агентом

**Гарри Каспаров - признан Минюстом физлицом -иностранным агентом

***Алишер Моргенштерн - признан Минюстом физлицом -иностранным агентом

****Владимир Кара-Мурза - признан Минюстом физлицом -иностранным агентом

*****Леонид Волков - признан Минюстом физлицом -иностранным агентом

******Виктор Воробьев - признан Минюстом СМИ -иностранным агентом

Константин Леньков


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