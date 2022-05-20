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Новости 15:56

Минюст признал депутата Коми Воробьева* иноагентом за возврат билета и юрпомощь задержанным

фото ЗакС политика Минюст признал депутата Коми Воробьева* иноагентом за возврат билета и юрпомощь задержанным

Депутат Государственного совета республики Коми Виктор Воробьев* сообщил ЗАКС.Ру, что получил возражения Министерства юстиции на свой иск против решения ведомства признать его иностранным агентом. В документе (есть в распоряжении ЗАКС.Ру) сказано, что одной из причин стало получение парламентарием в марте 2020 года 2,14 тысяч рублей от иностранного источника в Великобритании.

Воробьев* рассказал изданию, что два года назад ездил в другую страну отдыхать и случайно купил два билета на ж/д поезд вместо одного. По его словам, один билет он вернул - это и есть те самые 2,14 тысяч рублей. Депутат отметил, что у него сохранилась переписка с перевозчиком о возврате средств. Это не является доходом, это получение обратно своих же денег, считает Воробьев*.

В возражениях Минюста также сказано о получении парламентарием "опосредованного иностранного финансирования". Речь в документе идет о выплатах Воробьеву* от правозащитного проекта "Апология"** в ноябре 2020 года, от ООО "Новые региональные медиа" в феврале 2021 года и от правозащитного центра "Мемориал"*** в апреле 2021 года. Все эти деньги касаются выплат за юридическую помощь задержанным, заявил депутат. 

Он уточнил, что "Новые региональные медиа" относятся к изданию "7x7", у которого есть собственный правозащитный проект, а "Мемориал"*** на момент перечисления денег сотрудничал с "ОВД-Инфо"****. Воробьев* отметил, что организации заплатили ему за то, чтобы он выполнял указания своих подзащитных.

- Моими принципалами, скорее, были сами задержанные, поскольку само существо по оказанию юридической помощи связано с тем, что ты не можешь идти против воли доверителя. <...> Мои подзащитные явно не являются иностранными гражданами, - заявил парламентарий-юрист.

Депутат Коми также обратил внимание на то, что в последнее время Минюст исключает из списка иностранных агентов тех, кто за последний год не получал никаких средств из зарубежных источников. Воробьева* признали иноагентом в начале апреля 2022 года. 

- Из четырех транзакций три [перечислены] более чем за год до внесения в реестр. То есть, извините, если вы считаете, что это основание для исключения, оно не может быть одновременно основанием для включения, - сказал депутат.

Также Минюст заявил, что не обязательно иметь прямую связь между поступлением иностранных денег и политической деятельностью, рассказал парламентарий Коми. Он сообщил, что первое судебное заседание по его иску к Минюсту должно пройти 25 мая.

 

*Виктор Воробьев внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.

**"Апология" - признана Минюстом СМИ-иностранным агентом.

***Минюст внес "Международный Мемориал" в реестр НКО-иноагентов; организация ликвидирована Верховным судом в декабре 2021 года.

****Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов.

София Саттарова


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Воробьев Виктор

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