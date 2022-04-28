Депутат Госсовета Коми Воробьев* подал иск к Минюсту об оспаривании статуса иноагента

Лидер фракции КПРФ в Государственном совете республики Коми Виктор Воробьев* 28 апреля подал иск в Сыктывкарский городской суд к Министерству юстиций. Депутат намерен оспорить включение его в реестр СМИ-иностранных агентов, сообщил ЗАКС.Ру сам парламентарий.

В исковом заявлении (есть в распоряжении ЗАКС.Ру) Воробьев* отметил, что не получал никакого финансирования из-за рубежа, подчеркивая, что единственным источником его дохода с декабря 2021 года была и остается зарплата депутата. Свое включение в реестр он считает незаконным и необоснованным.

Он требует от Минюста исключить его из реестра средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Ведомство внесло Воробьева* в перечень иностранных агентов в начале апреля. Он стал первым депутатом с таким статусом. На прошлой неделе его исключили из президиума регионального парламента.

*Виктор Воробьев внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

Константин Леньков / фото: gsrk.ru