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Новости 17:39

Депутат Госсовета Коми Воробьев* подал иск к Минюсту об оспаривании статуса иноагента

фото ЗакС политика Депутат Госсовета Коми Воробьев* подал иск к Минюсту об оспаривании статуса иноагента

Лидер фракции КПРФ в Государственном совете республики Коми Виктор Воробьев* 28 апреля подал иск в Сыктывкарский городской суд к Министерству юстиций. Депутат намерен оспорить включение его в реестр СМИ-иностранных агентов, сообщил ЗАКС.Ру сам парламентарий. 

В исковом заявлении (есть в распоряжении ЗАКС.Ру) Воробьев* отметил, что не получал никакого финансирования из-за рубежа, подчеркивая, что единственным источником его дохода с декабря 2021 года была и остается зарплата депутата. Свое включение в реестр он считает незаконным и необоснованным.

Он требует от Минюста исключить его из реестра средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. 

Ведомство внесло Воробьева* в перечень иностранных агентов в начале апреля. Он стал первым депутатом с таким статусом. На прошлой неделе его исключили из президиума регионального парламента. 

 

*Виктор Воробьев внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

Константин Леньков / фото: gsrk.ru


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