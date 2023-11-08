Noize MC* и Каспаров** получили штрафы за нарушения законодательства об иноагентах

Российский исполнитель Иван Алексеев*, известный среди слушателей как Noize MC*, получил штраф за неисполнение законодательства об иноагентах. Одновременно другой штраф был назначен шахматисту и политику Гарри Каспарову**.

Административное дело в отношении Алексеева* рассматривал Кузьминский суд Москвы, рассказал 8 ноября ТАСС. Протокол на исполнителя составили за непредставление в Минюст отчетности, связанной с деятельностью иноагента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ).

Что касается Каспарова**, то претензии Роскомнадзора возникли к нему из-за отсутствия маркировки иноагента в публикациях (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщило РИА "Новости". Рассмотрением протокола занимался Хамовнический суд столицы.

По итогам заседания Noize MC* был оштрафован на 30 тысяч рублей. Величина назначенного Каспарову** штрафа составила 40 тысяч рублей.

В июне суд уже штрафовал музыканта на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки. Позже еще один штраф получило издание EVENT LIVE за упоминание в своем материале музыканта без указания на его иноагентский статус.

*Минюст внес Ивана Алексеева (Noize MC) в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Гарри Каспарова в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал Noize MC*