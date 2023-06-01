Noize MC* оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента

Музыкального исполнителя Ивана Алексеева* (Noize MC*) оштрафовали на 30 тысяч рублей ввиду отсутствия пометки о статусе иноагента в публикациях в соцсетях, передаёт "ОВД-Инфо"**.
Речь идёт о постах музыканта в его официальном паблике во "ВКонтакте".
В ходе заседания суда адвокат Noize MC* подчеркнул, что посты были размещены не самим Алексеевым*, а его пиар-менеджером. При этом он добавил также, что группа Noize MC* не признана "иностранным агентом".
Статус иноагента Алексеев* получил в ноябре прошлого года.
*Минюст внёс Ивана Алексеева в единый реестр иноагентов
**Минюст внёс "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов