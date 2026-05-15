Список иноагентов стал на семь позиций длиннее

Министерство юстиции обновило 15 мая реестр иностранных агентов, следует из информации на сайте ведомства. Список пополнили журналист Георгий Биргер*, социолог Сергей Ерофеев**, украинский блогер Денис Казанский***, поэтесса Елена Фанайлова****, а также ассоциация по охране окружающей среды "Охрана природы"*****, информационно-аналитический центр "Башня"****** и сообщество Reforum Space Vilnius*******.

По версии Минюста, Биргер*, Ерофеев**, Казанский*** и Фанайлова**** выступали против СВО и распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике. Первые трое также участвовали в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций. Фанайлова****, по данным ведомства, только создавала подобные материалы.

Кроме того, в Минюсте заявили, что Биргер* получал финансовую поддержку от иностранного источника, а сам взаимодействует с нежелательными организациями. Ерофеев** и Фанайлова**** взаимодействуют не только с нежелательными организациями, но и с иноагентами. Казанский*** распространял фейки, направленные на формирование негативного образа российской армии.

Про "Охрану природы"***** в Минюсте заявили, что та "под видом деятельности по защите природы и окружающей среды, биологического разнообразия видов предпринимала попытки по оказанию влияния на решения органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации, препятствовала реализации промышленных и инфраструктурных проектов". Также организация будто бы распространяла фейки о решениях российских властей и получала поддержку от иностранного источника.

"Башня"****** выступала против СВО, распространяла фейки о российских властях, а заодно и материалы иноагентов и нежелательной организации. Наконец Reforum Space Vilnius******* распространяло фейки не только о российских властях, но и об избирательной системе, распространяло материалы нежелательных организаций, создавало и распространяло материалы иноагентов и выступало против СВО, заявили в Минюсте.

*Минюст внес Георгия Биргера в реестр иноагентов

**Минюст внес Сергея Ерофеева в реестр иноагентов

***Минюст внес Дениса Казанского в реестр иноагентов

****Минюст внес Елену Фанайлову в реестр иноагентов

*****Минюст внес ассоциацию по охране окружающей среды "Охрана природы" в реестр иноагентов

******Минюст внес информационно-аналитический центр "Башня" в реестр иноагентов

*******Минюст внес сообщество Reforum Space Vilnius в реестр иноагентов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру