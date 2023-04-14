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Новости 21:13

Иноагентами признали Семена Слепакова* и Павла Каныгина**

фото ЗакС политика Иноагентами признали Семена Слепакова* и Павла Каныгина**

Министерство юстиции вечером 14 апреля дополнило единый перечень иноагентов новыми позициями.

Статус иноагента присвоили артисту, исполнителю собственных песен Семену Слепакову*, о чем уже несколько недель просили различные общественные и государственные деятели, а также журналистам Павлу Каныгину**, Игорю Яковенко***, мультипликатору и сценаристу Павлу Мунтяну**** (известен как Mr Freeman).

О Слепакове* на сайте Минюста говорится, что он "получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации".

Стало больше иноагентов и среди юридических лиц: новый статус достался расследовательскому изданиям "Агентство"***** и "Полигон"******, фонду "Карнеги"******* и объединению "Радужная ассоциация"********.

*Минюст внес Семена Слепакова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Павла Каныгина в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Игоря Яковенко в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Павла Мунтяна в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес издание "Агентство" в единый реестр иноагентов

******Минюст внес издание "Полигон" в единый реестр иноагентов

*******Минюст внес фонд "Карнеги" в единый реестр иноагентов

********Минюст внес объединение "Радужная ассоциация"  в единый реестр иноагентов


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