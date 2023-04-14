Иноагентами признали Семена Слепакова* и Павла Каныгина**

Министерство юстиции вечером 14 апреля дополнило единый перечень иноагентов новыми позициями.
Статус иноагента присвоили артисту, исполнителю собственных песен Семену Слепакову*, о чем уже несколько недель просили различные общественные и государственные деятели, а также журналистам Павлу Каныгину**, Игорю Яковенко***, мультипликатору и сценаристу Павлу Мунтяну**** (известен как Mr Freeman).
О Слепакове* на сайте Минюста говорится, что он "получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации".
Стало больше иноагентов и среди юридических лиц: новый статус достался расследовательскому изданиям "Агентство"***** и "Полигон"******, фонду "Карнеги"******* и объединению "Радужная ассоциация"********.
*Минюст внес Семена Слепакова в единый реестр иноагентов
**Минюст внес Павла Каныгина в единый реестр иноагентов
***Минюст внес Игоря Яковенко в единый реестр иноагентов
****Минюст внес Павла Мунтяна в единый реестр иноагентов
*****Минюст внес издание "Агентство" в единый реестр иноагентов
******Минюст внес издание "Полигон" в единый реестр иноагентов
*******Минюст внес фонд "Карнеги" в единый реестр иноагентов
********Минюст внес объединение "Радужная ассоциация" в единый реестр иноагентов