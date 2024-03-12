Мосгорсуд сохранил за Галкиным* и Слепаковым** статус иноагентов

Артисты Максим Галкин* и Семен Слепаков** не смогли оспорить свой статус иностранных агентов в Московском городском суде, сообщило 12 марта РИА "Новости". Инстанция посчитала законным вынесенное ранее Замоскворецким судом столицы решение.

"Оставить судебное постановление без изменения, жалобу — без удовлетворения", — передает информагентство со ссылкой на электронную базу Мосгорсуда.

Ранее оба артиста пытались опротестовать в Замоскворецком суде свое включение в список иноагентов. Решения по обоим были вынесены 2 июня, суд отказал им в удовлетворении требований.

Ранее во вторник стало известно об отказе Замоскворецкого суда лишить актрису Яну Троянову*** статуса иностранного агента.

*Минюст внес Максима Галкина в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Семена Слепакова в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Яну Троянову в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру